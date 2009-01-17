У Києві на Майдані відкрили "італійську" ковзанку

Сьогодні Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ урочисто відкрив тимчасову льодову ковзанку на Майдані Незалежності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, столична ковзанка на Майдані Незалежності була зібрана в рекордний строк – за один тиждень. Вона нічим не поступається європейським і коштувала 650 тис. євро. Встановлювала ковзанку за власні кошти група компаній «WM Україна», що є лідером серед компаній, які спеціалізуються саме на льодових ковзанках, йдеться у повідомленні.

Ковзанка працюватиме з 8.00 до 22.00 щодня до 15 березня. Італійська система обладнання дозволяє ковзанці функціонувати при температурі до +9 С.

Розмір льодової ковзанки 540 кв. м, під час одного сеансу на ковзанці можуть кататися до 90 осіб.

Електронна система продажу квитків дозволить придбати абонементи на декілька сеансів, а також бронювати квитки наперед, які необхідно буде викупити за 30 хвилин до сеансу. Вартість квитків залежатиме від часу та дня тижня і буде становити від 20 до 40 грн. за один сеанс (45 хвилин). Діти пільгових категорій – сироти, діти з малозабезпечених та багатодітних родин, вихованці шкіл-інтернатів - будуть кататися безкоштовно.