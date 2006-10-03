В Україну прибуває Костянтин Затулін, оголошений персоною нон-грата

Директор Інституту країн СНД, депутат Державної думи РФ Костянтин ЗАТУЛІН прибуде до Києва о 15.40 до аеропорту «Бориспіль» рейсом 183 «Москва-Київ».

Очікується, що на територію України він потрапить через зал для vip-персон (термінал «С» аеропорту «Бориспіль».

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня Шевченківський районний суд Києва має розглянути скаргу К.ЗАТУЛІНА до СБУ про заборону йому в’їзду до України «як небажаної персони».

СБУ прийняла рішення заборонити К.ЗАТУЛІНУ в`їзд до України 3 червня цього року. СБУ мотивувала своє рішення діями і вчинками К.ЗАТУЛІНА, який брав участь в акціях протесту проти проведення міжнародних військових навчань у Феодосії, спрямованих на руйнування цілісності Держави Україна.