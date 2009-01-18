Закінчилися переговори Тимошенко і Путіна

У Москві закінчилися газові переговори української і російської делегацій, очолюваних прем`єр-міністрами двох країн Юлією ТИМОШЕНКО і Володимиром ПУТІНИМ, які тривали близько 5 годин.

Як повідомила журналістам прес-секретар українського прем`єр-міністра Марина СОРОКА, на переговорах досягнута домовленість про те, що документи, які фіксують ціну на газ для України та транзит через її територію до Європи, будуть підписані у понеділок, 19 січня.

18 січня НАК «Нафтогаз України» і «Газпром» продовжать роботу над підготовкою документів.

19 січня Ю.Тимошенко прилетить до Москви, де планується ці документи підписати, повідомила М.Сорока.

Вона також сказала, що згідно із домовленостями, після підписання цих документів буде відновлений транзит газу до європейських країн.

За програмою візиту прем`єр-міністра України, в переговорах з українського боку беруть участь Надзвичайний і Повноважний посол України в РФ, перший заступник секретаря РНБО Костянтин ГРИЩЕНКО, міністр палива і енергетики Юрій ПРОДАН, керівник апарату прем`єр-міністра Михайло ЛІВІНСЬКИЙ, заступник міністра Кабінету міністрів Володимир ФЕДОРЧУК і глава НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА.

З російського боку участь у переговорах беруть: заступник голови уряду РФ Ігор СЄЧІН, міністр енергетики Сергій ШМАТКО, заступник керівника апарату уряду Юрій УШАКОВ, голова правління «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР, директор другого департаменту країн СНД МЗС РФ Віктор СОРОКІН.