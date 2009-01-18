Німеччина почала постачати до Словаччини свій газ

Німецький енергетичний концерн RWE AG має намір почати постачання газу до Словаччини, проте об`єм газу не уточнюється. Як повідомили представники компанії, першу партію країна одержить вже сьогодні. 20 січня об`єм постачань збільшиться, передає Deutsche Welle.

Компанія планує надавати Словаччині газ з власних запасів.

Транзит здійснюватиметься через Чехію. План щодо постачання газу був схвалений головами урядів Словаччини і Чехії, а також представниками RWE.

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