Німеччина почала постачати до Словаччини свій газ
09:33, 18 січня 2009Суспільство
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Транзит піде через Чехію
Німецький енергетичний концерн RWE AG має намір почати постачання газу до Словаччини, проте об`єм газу не уточнюється. Як повідомили представники компанії, першу партію країна одержить вже сьогодні. 20 січня об`єм постачань збільшиться, передає Deutsche Welle.
Компанія планує надавати Словаччині газ з власних запасів.
Транзит здійснюватиметься через Чехію. План щодо постачання газу був схвалений головами урядів Словаччини і Чехії, а також представниками RWE.
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