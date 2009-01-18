У Євпаторії під хлібовозом провалився асфальт

У Євпаторії під час руху приватного хлібовозу ГАЗ-52 провалився асфальт, розміром 2 на 8 метрів приблизно на глибину 1 метр.

В результаті дорожньої пригоди автомобіль впав на правий бік, було пошкоджене газове устаткування – існувала ймовірність вибуху газу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій в автономії, інцидент стався напередодні. На місце пригоди виїжджала оперативна група МНС і МВС.

Автомобіль, що впав, підняли за допомогою підйомного крана.

Працівники комунальної служби «Шляховик» проводять ремонтні роботи на пошкодженій ділянці дорогі.