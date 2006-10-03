Чому Генпрокуратура відпустила депутата Мельника

Генеральна прокуратура України не знайшла у матеріалах кримінальної справи, в якій фігурує депутат кримського парламенту Олександр МЕЛЬНИК, достатньо доказів, які б свідчили про його вину, і тому вважає недоцільним подальше його утримання під вартою.

Про це повідомили УНІАН у перс-службі Генеральної прокуратури України.

«Генеральною прокуратурою України дійсно розглядається одна з кримінальних справ, по якій затримано одного із депутатів кримського парламенту (О.МЕЛЬНИКА – УНІАН). При вивченні матеріалів кримінальної справи заступник генпрокурора дійшов висновку, що на даний час немає достатньо доказів, які б свідчили про вину (О.МЕЛЬНИКА - УНІАН)».

В результаті цього, як зазначили в прес-службі ГПУ, заступник генпрокурора (який саме не уточнили) не підписав подання про взяття О.МЕЛЬНИКА під варту.

Як повідомляв УНІАН, за даними інформованих джерел в МВС України, 29 вересня співробітники міліції в Криму затримали депутата кримського парламенту від "Блоку "За Януковича!" О.МЕЛЬНИКА, який підозрюється в організації вбивства двох місцевих бізнесменів.

Згідно з інформацією співрозмовників агентства, за оперативними даними, цей депутат є одним з лідерів організованого злочинного угруповання під назвою «Сейлем».

2 жовтня Печерський районний суд Києва звільнив з-під варти О.МЕЛЬНИКА. За інформацією співрозмовника агентства, “Генеральна прокуратура України поставила завдання міліції доопрацювати матеріали” (на підставі яких О.МЕЛЬНИКА було затримано – УНІАН).

Водночас, зазначило джерело, правоохоронці не виключають, що після звільнення з-під варти О.МЕЛЬНИК може виїхати за кордон, зокрема до Росії.