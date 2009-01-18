Погіршився стан здоров'я моряків з "Фаїни"

Погіршився стан здоров`я моряків із захопленого сомалійські піратами українського судна "Фаїна".

Як передає радіо «Свобода», за повідомленням бізнесмена Сомалі Османа ФАРАХА, який бере участь у переговорах з піратами, сім членів команди страждають від гіпертонії, кишкових розладів і шкірних захворювань. Викрадачі обіцяли допустити до хворих місцевих лікарів.