Порушено справу проти матері, дитина якої загинула на пожежі

На Житомирщині порушено кримінальну справу проти матері, дитина якої від недогляду загинула на пожежі.

Про це повідомила УНІАН співробітник прес-служби УМВС України в Житомирській області Ольга НОМЕРЧУК.

«Овруцькою міжрайонною прокуратурою за матеріалами перевірки відносно жінки порушено кримінальну справу за ст. 166 (злісне невиконання батьківських обов’язків) Кримінального кодексу України, якою передбачено обмеження або позбавлення волі строком від двох до п’яти років», - сказала О.НОМЕРЧУК.

За її словами, мати часто закривала хлопчика в будинку, залишаючи його самого.

«Неодноразово потрапляла вона і в поле зору правоохоронців та представників служби у справах дітей місцевої райдержадміністрації як особа, що систематично злісно ухилялася від виконання своїх батьківських обов’язків», - сказала О.НОМЕРЧУК.

Як повідомлялося, зачинений у будинку 5-річний хлопчик загинув під час пожежі у будинку в селищі Народичі в листопаді минулого року. 30-річна мати в той час перебувала в одному з кафе-барів селища.