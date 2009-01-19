Чиновники всіх держадміністрацій Закарпаття отримають півзарплати

За січень чиновники Закарпатської обласної державної адміністрації та всіх райдержадміністрацій отримають лише половину зарплати.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник Головного фінансового управління Закарпатської ОДА Петро ЛАЗАР.

За його словами, зарплату працівників Закарпатської облдержадміністрації у січні буде профінансовано на 52%: у тимчасовому розписі асигнувань державного бюджету України на І квартал 2009 року на здійснення виконавчої влади у Закарпатській області (тобто для всього апарату Закарпатської ОДА й, відповідно, всіх управлінь по райдержадміністраціях) передбачено всього 2,5 млн. грн., в той час як на січень 2008 року такі виплати сягнули 4 млн. грн.

«Це означає, що працівникам управлінь в області та по районах не будуть виплачені навіть захищені статті (а це оклад, ранг, вислуга), про премію ніхто й не говорить», - уточнив П.ЛАЗАР.

Начальник фінуправління також сказав, що стурбований у зв’язку з такими обмеженнями, оскільки загалом бюджет Закарпаття на 60% залежить від дотацій з державного бюджету.

Також, за словами П.ЛАЗАРЯ, будь-яка людина може подати до суду з приводу невиплати в повному обсязі заробітної плати, й виграти справу.

До того ж, згідно з доведеними з Києва показниками, зарплати працівників апарату Закарпатської ОДА та РДА цього року буде зменшено щонайменше на 8%.

Головний фінансист Закарпаття також повідомив, що у 2008 році середня заробітна плата працівників обласних управлінь становила 2 700 грн., по районах – 2000 гривень. «Це не такі вже й великі зарплати, якщо їх ще й уріжуть – невідомо, чого можна очікувати, люди просто порозбігаються, подадуться «в бізнес» чи на заробітки. А як би не було, це все ж таки спеціалісти, які вже знають свою справу, і де взяти інших, особливо з досвідом, невідомо», - зауважив П.ЛАЗАР.