Криза «закрила» ще одну газету

Видавництво KP Media вирішило закрити щоденну безкоштовну газету «15 минут».

Як повідомляє «Телекритика», цю інформацію підтвердив головний редактор видання Андрій ОВЧАРЕНКО.

Чутки про намір видавництва закрити видання точилися давно, проте ще у п’ятницю, 16 січня, менеджер проекту Олена ВІТЕР цю інформацією заперечувала. За її словами, мова йшла лише про перехід на 4-разовий режим виходу.

Як пояснив А.ОВЧАРЕНКО, рішення про закриття було прийняте «зовсім нещодавно», і зранку 19 січня його оголосили колективу.

Як повідомлялося, наприкінці грудня 2008 року було закрито ще одне щоденне безкоштовне видання – газету «Обзор».

KP Media з літа 2008 року закрив три проекти – журнали «Новинар», «Пані» та «Вона».