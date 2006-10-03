Депутат-мільярдер Ахметов зареєстрував свій перший законопроект

У Верховній Раді зареєстровано законопроект “Про внесення змін до деяких законів України (щодо регулювання діяльності банків)” (№2248), одним з авторів якого є народний депутат Рінат Ахметов. Треба сказати, що це – перший законопроект, ініційований народним депутатом-мільярдером разом із колегами по Партії Регіонів.

На думку авторів законопроекту, його прийняття “забезпечить створення належних умов для виконання Національним банком України однієї з основних функцій - забезпечення безпеки та фінансової стабільності банківської системи, захист інтересів вкладників і кредиторів, а також збільшить довіру до банківської системи та сприятиме прискоренню входження України в європейський економічний і правовий простір”.

Серед багатьох новацій, зокрема, пропозиція передати функцію реєстрації уставів банків від Національного банку місцевим органам влади, зберігши при цьому погодження уставів з НБУ (на сьогодні державна реєстрація банків проводиться Нацбанком). Законопроектом також передбачається скасувати норму, яка дозволяє банкам укладати договори з пов’язаними особами про здійснення банківських операцій на більш сприятливих умовах, ніж для інших клієнтів банку. Крім того, до проекту включено норми, які вдосконалюють механізм здійснення внутрішнього аудиту в структурних підрозділах Національного банку України. Також, задля “розблокування такого напрямку кредитування як іпотечне, а також з огляду на те, що банки в першу чергу зацікавлені у видачі іпотечних кредитів надійним позичальникам”, пропонується доповнити Закони України „Про охорону дитинства” та „Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей” нормами, що дозволять укладати іпотечні договори, предметом забезпечення яких виступатиме житло, без отримання попередньої згоди на це органів опіки та піклування.

Законопроект містить ще дуже багато пропозицій, які напевне, стануть предметом широкого обговорення в банківських і експертних колах.

Варто також нагадати, що Ахметову, особисто або через компанію СКМ, належать такі банки як “Донгорбанк” (володіє особисто) та “Перший український міжнародний банк” (акціонер – “СКМ-Фінанс”).

Цікаво також те, що суб`єктами законодавчої ініціативи цього законопроекту, крім Ахметова, виступають народні депутати від Партії Регіонів Юрій Воропаєв та Олександр Вілкул. Ю.Воропаєв до обрання народним депутатом працював директором ТОВ "Юридична фірма "Воропаєв та партнери" (ця юрфірма представляє інтереси Ахметова та його родини). А О.Вілкул – до ВР працював директором гірничорудного дивізіону ВАТ "Метінвест Холдінг", основним акціонером якого є компанія СКМ.

Також нагадаємо, що в перші дні свого депутатства Ахметов пообіцяв ініціювати законопроекти “спрямовані на розвиток економіки”.