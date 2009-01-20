Турчинов обіцяє стабільну ціну на газ: «ще є цікаві резерви»

Ціна газу для України не перевищуватиме 230 доларів за підсумками року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ сьогодні журналістам, коментуючи заяву глави “Газпрому” Олексія МІЛЛЕРА, що ціна на газ для України у першому кварталі становитиме 360 доларів.

«Ціна буде значно меншою, ніж та, що задекларована», - сказав О.ТУРЧИНОВ, зауваживши, що більш детально про це поінформує прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Він прогнозує, що Ю.ТИМОШЕНКО оголосить ціну сьогодні або завтра. «Вона поспілкується з пресою і розкаже, за рахунок чого ціна на газ по року (2009 рік – УНІАН) за нашими розрахунками не буде перевищувати десь 230 доларів», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи означає це, що в першому кварталі ціна на газ становитиме 360 доларів, а у наступних – значно менше, що і дозволить в середньому вийти на 230 доларів, О.ТУРЧИНОВ зауважив, що ні. «Ще є цікаві резерви, і в першому кварталі ціна також буде значно меншою», - сказав він.

О.ТУРЧИНОВ зазначив, що і в першому, і в другому, і в третьому кварталах ціна на газ, безумовно, буде коригуватись. Але уряд робитиме все, щоб для українських споживачів, в тому числі підприємств та населення, ціна на газ протягом року була єдиною, сказав він.

За словами О.ТУРЧИНОВА, сьогодні НАК «Нафтогаз України», Мінпаливенерго працюють над схемою, яка дозволить встановити стабільну ціну на газ протягом року. «Ми будемо балансувати за рахунок резервів газу, який ми маємо, а також за рахунок тих резервів, які ми додатково купуємо за низькими цінами, але що це за газ, я думаю, більш детально розкаже прем’єр-міністр», - сказав перший віце-прем’єр.