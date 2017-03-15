Із Чехії депортують велику групу нелегальних працівників-українців

У Чехії збираються депортувати українців, які нелегально працювали в інтернет-магазині, пише «Радіо Свобода».

Поліцейські затримали під час облави 85 нелегальних працівників складу продуктової інтернет-крамниці Rohlik.cz, майже всі вони є українцями. 74 осіб празьке управління поліції у справах іноземців вирішило депортувати, ще над 11 особами ведуться адміністративні процедури.

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За словами речника празької поліції Томаш Гулан, наразі це наймасовіше затримання нелегальних працівників в одній фірмі.

Компанія Rohlik.cz заявляє, що не порушувала закон, адже законодавство країни дозволяє іноземцям не з країн ЄС із правом на працю в інших країнах-членах ЄС короткий час працювати і в Чехії. Однак це вимагає виконання чіткої умови - іноземний працедавець має направити такого працівника у відрядження до іншої країни.