Україна впритул наблизилася до дефолту?

Експерти ООН підготували доповідь про економічну ситуацію в світі. Згідно з її даними, найгірше йдуть справи в Україні. Країна катастрофічно втрачає довіру інвесторів. Україна вийшла в світові лідери з падіння промвиробництва, за зростанням інфляції, знеціненням національної валюти і падінням фондового індексу. Про падіння довіри інвесторів свідчить і різке зростання прибутковості українських держоблігацій.

Підливають масла у вогонь і не зовсім радісні прогнози на 2009 рік.

За даними економістів ООН, зростання економіки знизиться до 2,1%, безробіття збільшиться в два рази — до 6%, а інфляція залишиться на рівні 2008 року. На відміну від фахівців ООН, українські експерти менш схильні драматизувати ситуацію. Вони вважають, що у нас є час — основні виплати за боргом припадають на 2010-2011 роки.

Про ймовірність дефолту України в 2009 році свідчить і різке зростання прибутковості українських держоблігацій. Прибутковість державних облігацій України, загальний об`єм яких складає 105 мільярдів доларів, в останні 4 місяці зросла до 30%. Для порівняння: ще за місяць до дефолту 1998 року середня процентна ставка за облігаціями Росії була більш ніж в 2 рази нижче (10,8%). Крім того, згідно з даними аналітиків, ціни CDS (страховок від дефолтів за облігаціями) за українськими паперами за минулий рік підскочили більш ніж у 10 разів — з 238 до 2535 базисних пунктів.

Втім, українські експерти не схильні драматизувати ситуацію. «На сьогоднішній день золотовалютні резерви України дозволяють нам дивитися в майбутнє з обережним оптимізмом. Але з іншого боку, зрозуміло, що ситуація достатньо складна і в нашій економіці проявляються проблеми, які проявлялися в економіках латиноамериканських країн перед дефолтом», — відзначає Ігор Бураковський, директор Українського інституту економічних досліджень і політичних консультацій.

Перш за все, частка держборгу України складає всього близько 12% ВВП, що значно нижче, ніж у країн з аналогічним рівнем кредитного рейтингу. Крім того, найближчі виплати за державними єврооблігаціями припадають лише на 2011 рік, а в 2009-му держава повинна виплатити міжнародним кредитним організаціям тільки 1,8–1,9 мільярда доларів. «Державний борг не є особливим ризиком, — відзначає Андрій Пархоменко, економіст інвесткомпанії «Конкорд Капітал». — Ризик несе корпоративний борг. Найголовніший чинник — це те, що велика частина цього боргу не може бути рефінансована через неможливість знайти кошти за кордоном». За оцінкою Нацбанку, сукупний корпоративний борг складає 30-40 мільярдів доларів.

Крім оцінки ризику дефолту країн світу, експерти ООН підготували також прогноз розвитку економіки в 2009 році. З чотирьох найбільших країн СНД (Росія, Білорусь, Казахстан і Україна) світова економічна криза найбільшою мірою позначиться на показниках України, найменшою — Білорусі. Автори доповіді прогнозують у 2009 році зниження темпів зростання економіки Білорусі до 8%, Росії — до 4,8%, Казахстану — до 4%, України — до 2,1%. Основними причинами тенденції експерти називають падіння цін на нафту і метали, погіршення інвестиційного клімату і зниження споживання. Експерти ООН також передбачають збільшення в багатьох країнах СНД безробіття — в основному у зв`язку зі скороченням об`ємів будівництва. Очікуваний рівень безробіття в Україні досягне 6,4%, проти 3% за підсумками грудня 2008 року. На думку ж аналітиків, 2009 рік буде дійсно дуже важким для України. «ВВП однозначно піде в мінус. Про величину цього мінуса можна буде судити в першому кварталі, — прогнозує Бураковський. — Безробіття ж може стати великою соціальною проблемою».

Дело