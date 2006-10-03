Після пиятики 30-річний чоловік убив матір

У вівторок вранці в селі Лашківка Кіцманського району в житловому будинку, в якому проживали син та мати, сусіди виявили труп 54-річної жінки.

Як повідомив УНІАН керівник Центру громадських зв’язків УМВС України у Чернівецькій області В’ячеслав ХАБАЙЛО, працівники слідчо-оперативної групи РВВС, які виїхали на місце пригоди були шоковані побаченим: кімнати перебували у суцільних плямах крові, посередині однієї з яких лежав труп жінки.

Згодом з’ясувалося, що вбивцею жінки виявився її 30-річний син, який, на момент прибуття правоохоронців перебував поруч з тілом матері, вірогідно, у шоковому стані.

Попередньо було встановлено, що після спільного розпиття спиртних напоїв, між ним та матір’ю виник конфлікт, після чого жінці було завдано декілька смертельних ударів у шию та обличчя.

За даним фактом Кіцманською районною прокуратурою порушено кримінальну справу за статтею 115 ч.1 – " навмисне вбивство".