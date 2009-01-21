Нафта знову дешевшає

Ціна нафтової корзини ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) продовжила зниження і становить зараз трохи більше 39 доларів за барель.

Як зазначається у повідомленні організації, станом на 20 січня ціна нафтової корзини знизилася до 39,34 долара за барель проти 40,3 долара у попередній день торгів. Таким чином, зниження становило 0,96 долара, передає РІА “Новости”.

Рекорд ціни корзини був встановлений 3 липня, коли був досягнутий рівень в 140,73 долара. У грудні один барель нафти ОПЕК коштував у середньому 38,6 долара, у листопаді - 49,75 долара, у жовтні - 69,16 долара, у вересні - 96,85 долара, у серпні - 112,42 долара, у липні - 131,22 долара, у червні - 128,33 долара, у травні - 119,39 долара, у квітні - 105,16 долара, у березні - 99,03 долара, у лютому - 90,64 долара, у січні - 88,35 долара. Середня ціна за підсумками 2008 року становила 94,45 долара за барель.

У березні 2008 року корзина була розширена до 13 сортів нафти за рахунок Еквадору. Таким чином, на даний час ціна корзини ОПЕК визначається як середній арифметичний показник фізичних цін наступних сортів нафти, що видобувається країнами картелю: Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Еквадор), Minas (Індонезія), Iran Heavy (Іран), Basra Light (Ірак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Лівія), Bonny Light (Нігерія), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудівська Аравія), Murban (ОАЕ) і BCF 17 (Венесуела).

Термін "корзина ОПЕК" був офіційно введений 1 січня 1987 року.