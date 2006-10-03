Хто відключив гарячу воду в Полтаві?

Секретар міської ради, в.о. мера Полтави Андрій МАТКОВСЬКИЙ, вважає, що місто відключили від гарячого водопостачання не тільки через економічні, але й політичні чинники, і при тому останнє переважає.

Як повідомив журналістам фахівець прес-служби міськвиконкому, про це А.МАТКОВСЬКИЙ заявив сьогодні, на апаратній нараді в міськвиконкомі. За їхніми даними, ситуація з платою за газ в Полтаві значно краща, ніж в деяких інших містах, в яких газ не відключили. Тим паче, що вже найближчим часом є можливість погасити майже половину заборгованості. В прес-службі також повідомили, що А.МАТКОВСЬКИЙ збирається вирішувати проблему гарячого водопостачання міста на столичному рівні. «Не виключено, що за підтримкою міськвиконком звернеться і до народних депутатів України, які мають полтавське коріння», - сказали в прес-службі.

Нагадаємо, що 28 вересня на вимогу компанії «Газ України» почалося відключення від газопостачання комунального підприємства “Полтаватеплоенерго», внаслідок чого було припинено гаряче водопостачання практично всього міста. За даними прес-служби міськради, підставою для відключення стала заборгованість “Полтаватеплоенерго” за спожитий газ і відсутність підтверджених лімітів на блакитне паливо. Під час наради, яка пройшла в міськвиконкомі, було досягнуто домовленості не відключати від газопостачання 12 котельних, які обслуговують медустанови міста.

З гарячою водою залишилися і деякі житлові будинки, розташовані поряд з лікарнями. “Полтаватеплоенерго” було доручено скласти реальні графіки погашення боргів перед Національною акціонерною компанією “Нафтогаз України” і одержати ліміти для відновлення газопостачання. Як повідомили в «Полтаваобленерго», перше попередження про припинення подачі газу з 2 жовтня надійшло - 26 вересня. Друге - з новим терміном “з 27 вересня” - практично одночасно з вживанням відповідних заходів щодо закриття вхідних засувок і їх опломбуванням. На даний момент заборгованість підприємства за газ становить понад 8,5 мільйонів гривень.