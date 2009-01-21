У Києві під час пожежі у сауні загинули чоловік та жінка

Сьогодні вранці у Києві в результаті пожежі у сауні на Троєщині загинули чоловік та жінка.

Як повідомляє офіційний сайт Пожежно-рятувальної служби м.Києва, пожежа трапилась о 05.24. Пожежно-рятувальні підрозділи прибули на місце події за 8 хвилин. На цей момент в приміщенні сауни було дуже велике задимлення, яке поширювалось з парильної кімнати.

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла загиблих чоловіка та жінки 25-30 років.

Як з’ясувалось, у момент виникнення пожежі в двох окремих приміщеннях сауни відпочивало дві пари, на місці знаходилась і адміністратор.

Пожежа виникла саме у парильному відділенні, дим відразу почав розповсюджуватись по всіх приміщеннях. Відчувши запах диму, першими вибігли з сауни чоловік та жінка, які знаходились у приміщенні, ближчому до виходу, а також адміністратор. Від доступу кисню через залишені відкриті двері пожежа набула ще більшого розмаху, і через лічені секунди вся сауна була охоплена вогнем.

Інша пара, що знаходилась в дальній кімнаті, так і не змогла врятуватись. Їхні тіла рятувальники знайшли в коридорі у напрямку до виходу.

Причина пожежі з’ясовується. Одна з основних версій - порушення правил експлуатації електропечі.