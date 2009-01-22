Долар на міжбанку йде вниз

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 7,8300/7,9450 грн. за 1 долар.

Як повідомили УНІАН у фінансовій компанії «Інтербізнесконсалтинг», ціни на російську валюту знизилися до 0,2360/0,2420 грн., котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 10,1845/10,3400.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли - 1,3010/12 (середа - 1,2866/68).

В середу Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією щодо валютної пари USD/UAH – 7,7000/7,8500.