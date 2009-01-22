Антимонопольний комітет вирішив ще раз пропісочити Черновецького

Антимонопольний комітет України прийняв рішення призначити нове засідання через невиконання владою Києва вимоги знизити тарифи на проїзд у громадському транспорті столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу виконуючий обов`язки голови АМК Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО.

Він нагадав, що 12 січня ц.р. мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ особисто заявив про те, що 22 січня цього року Київрада прийме рішення про зниження тарифів до 1,7 грн. у метро і до 1,5 грн. – у наземних видах громадського транспорту.

«Натомість засідання Київради закрилося, і відповідне рішення не прийняте», – зазначив О.МЕЛЬНИЧЕНКО.

За його словами, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ обіцяв, що нові тарифи будуть введені з 23 січня, тобто із завтрашнього дня.

«У зв`язку з цим АМК вирішив призначити нове засідання, яке буде присвячене виконанню вимог АМК Київською державною міською адміністрацією щодо зниження тарифів на проїзд у метро, тролейбусах і трамваях до економічно обгрунтованого рівня», – зазначив О.МЕЛЬНИЧЕНКО.

За його словами, відповідно до конкурентних норм, таке засідання має проводитися не раніше ніж через п`ять днів, починаючи з сьогоднішнього дня. О.МЕЛЬНИЧЕНКО уточнив, що завтра буде прийняте остаточне рішення про дату його проведення.

Також виконуючий обов`язки голови АМК зазначив, що якщо Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ знову проігнорує вимоги АМК, то комітет прийматиме відповідне рішення щодо КМДА, Київського метрополітену і КП «Київпастранс». Зокрема, щодо КМДА можливе тільки рішення про порушення, стосовно підприємств – штрафні санкції до 10% річної виручки.

При цьому О.МЕЛЬНИЧЕНКО зазначив, що рішення АМК може бути оскаржене в суді.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня ц.р. під час розширеного засідання Антимонопольного комітету України за участю мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО було прийняте рішення про зниження тарифів на проїзд у столичному метро на 30 коп., у наземному транспорті – на 50 коп.

Як зазначив перший заступник голови АМК Юрій КРАВЧЕНКО, вартість проїзду в комунальному наземному транспорті буде знижена до 1 грн. 50 коп., в метро – до 1 грн. 70 коп.

За його словами, під час перегляду тарифів були враховані зауваження АМК.

На засіданні також прийняте рішення про закриття справи щодо економічної обгрунтованості тарифів КП «Київпастранс» і КП «Київський метрополітен».

Зі свого боку О.МЕЛЬНИЧЕНКО висловив побажання, щоб відповідне рішення про зниження тарифів було прийняте на найближчому засіданні Київради, 22 січня.

«Жодних проблем не буде», – сказав у відповідь Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Як наголошувалося на засіданні, нові тарифи на проїзд у комунальному транспорті Києва мають набути чинності з 23 січня.

Нагадаємо, КМДА видала розпорядження про підвищення вартості проїзду в міському пасажирському транспорті з 4 листопада 2008 року в 3-4 рази.

11 грудня Антимонопольний комітет України прийняв рішення порушити справу про незаконність підвищення тарифів на проїзд у київському електротранспорті щодо Київської міської державної адміністрації, Київського метрополітену і "Київпастрансу".

Мер столиці тоді заявив, що вважає це рішення АМК популізмом.

16 грудня Антимонопольний комітет України рекомендував Київській міській державній адміністрації, КП «Київський метрополітен» і КП «Київпастранс» впродовж 10 днів переглянути тарифи на проїзд у комунальному транспорті в бік зниження.

Як повідомив в.о. голови АМК, «ми бачимо в діях КМДА, «Київпастрансу» і «Київського метрополітену» ознаки порушення конкурентного законодавства. Ми пропонуватимемо їм переглянути рівень тарифів у бік зменшення».