Вбиту в Москві журналістку поховають у суботу в Криму

25-річну Анастасію БАБУРОВУ, убиту разом з 34-річним правозахисником Станіславом МАРКЕЛОВИМ у центрі Москви, поховають у Сімферополі в суботу, 24 січня.

Про це «Новой газете» повідомив батько дівчини Едуард БАБУРОВ.

Сьогодні, за його словами, у Москві відбудеться прощання з Анастасією. Потім батьки літаком доставлять тіло доньки до Сімферополя. «Багато хто захотів попрощається з дочкою в Москві, тому ми вирішили на кілька днів тут залишитися. Новин від міліції немає, триває слідство. Поховаємо Настю в суботу», - розповів виданню Е.БАБУРОВ.

Тим часом, 21 січня начальник ГУВС Москви Володимир ПРОНІН заявив, що скласти фоторобот убивці правозахисника й журналістки навряд чи вдасться. Відеокамери не зафіксували обличчя кілера. Тому гучне вбивство цілком може поповнити список нерозкритих злочинів.

Анастасія Бабурова народилася 30 листопада 1983 року, закінчила школу в Севастополі із золотою медаллю. Вчилася на факультеті журналістики МДУ імені М.В. Ломоносова, закінчила факультет міжнародного права МДІМВ і факультет економіки і управління Чорноморського філіалу МДУ.