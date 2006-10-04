Чиновник Черновецького ”згорів” на хабарі 3 тис. доларів
15:27, 04 жовтня 2006Суспільство
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Порушено кримінальну справу
У Києві 3 жовтня під час отримання хабара затримано заступника голови комісії з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності однієї з столичних районних державних адміністрацій.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МВС в Києві, посадовець вимагав та отримав 3 тис. дол. хабара за продовження договору оренди приміщення від директора однієї з комерційних структур.
Прокуратурою порушено кримінальну справу. Триває розслідування.
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