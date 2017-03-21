За Україну без Криму: Нацрада пригрозила відключити білоруський канал

Національна рада листом поінформувала директора телеканалу "Беларусь 24" Олександра Мартиненка про виявлені в ефірі телеканалу порушення законодавства України й просить їх усунути. Про це повідомили у прес-службі Нацради.

Так, в ефірі однієї з програм телеканалу було зображено карту України без Криму, що свідчить про підтримку агресивних дій Російської Федерації щодо України в частині анексії півострова.

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Крім того, телеканал транслює упереджену інформацію про поточну ситуацію в Україні, не дотримуючись загальноприйнятих журналістських стандартів.

"Так, 26 лютого в інформаційно-аналітичній програмі "Главный эфир" не був дотриманий баланс поглядів на окремі політичні події в Україні, що призвело до однобокого їхнього висвітлення", - йдеться у повідомленні Нацради.

Національна рада просить мовника увідповіднити зміст програм, що транслюються, вимогам законів України про телебачення та інформацію.

"У разі ігнорування вимог українського законодавства регулятор рада буде змушена розглянути питання про припинення ретрансляції програми "Беларусь 24" на території України", - попередив регулятор.

Раніше Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу СТБ у зв'язку з трансляцією в ефірі 15 січня передачі "Битва екстрасенсів" виробництва російського телеканалу ТНТ, в якому брали участь російські військові.