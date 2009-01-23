Черновецький обіцяє не допустити відключення світла й води

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ обіцяє, що не допустить відключення світла і води в Києві.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«Я цього не дозволю», - наголосив сьогодні столичний голова.

За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, вчора він зустрічався з директором «Київенерго» і сказав йому, що “він не має жодного права відключати комунальні об’єкти без мого відому”. “І сьогодні він включив все, що я просив», - підкреслив мер Києва.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ визнав, що заборгованість дійсно існує, але “необхідно розуміти, що є лікарні, які в жодному разі не можна відключати від електроенергії, і є люди, які крадуть, беруть хабарі і не направляють гроші до бюджету”.

«Сьогодні керівник «Київенерго» передав мені списки всіх неплатників, яких він хоче відключити, і я особисто буду вирішувати цю проблему», - зазначив столичний голова.

Що стосується відключення Києву від водопостачання, то мер заявив, що це взагалі із області фантастики.

«Завтра, в суботу, у мене призначена зустріч з начальником «Київводоканалу», і ми плануємо вирішити всі гострі питання», - додав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня «Київенерго» заявило про початок відключення найбільших боржників за теплову та електричну енергію.

Сьогодні, 23 січня, енергетична компанія також офіційно попередила керівництво ВАТ АК "Київводоконал" про припинення електропостачання з 10.00 27 січня.

За даними “Київенерго”, борг ВАТ "АК "Київводоканалу" на кінець 2008 року становив 412, 392 млн. грн. За перші тижні нового року компанією спожито електроенергії на загальну суму 19 млн. грн., при цьому сплачено лише 1 млн. грн., що становить 5%.