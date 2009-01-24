У центрах зайнятості дедалі більше вакансій і менше звернень
03:39, 24 січня 2009Суспільство
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Повідомляє профільний міністр
У січні спостерігається зменшення кількості щоденних звернень до центрів зайнятості.
Про це повідомила журналістам міністр праці та соціальної політики України Людмила ДЕНІСОВА.
«У листопаді середній приплив щоденний до центрів зайнятості був 8 тисяч, у грудні – 9 тисяч, зараз 2 тисячі», - сказала вона.
Л.ДЕНІСОВА повідомила, що якщо за прогнозами Мінпраці на 1 січня кількість українців, які звернулися до центрів зайнятості, очікувалася на рівні 940 тис., то станом на 22 січня цифра становила 932 тис.
Водночас міністр зазначила збільшення кількості вакансій у центрах зайнятості.
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