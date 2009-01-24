Медведько похвалився успіхами: 500 правоохоронців піймали на хабарях

Майже півтисячі працівників правоохоронних органів впродовж минулого року було притягнуто до відповідальності за корупцію.

Про це в інтерв’ю тижневику «Дзеркало тижня» заявив генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО.

«336 співробітників органів внутрішніх справ, 94 податківці, 17 митників, п’ять працівників прокуратури притягнуто до відповідальності за корупцію. І всі ці справи, як правило, передаються суду. Ми їх не закриваємо», — сказав він.

О.МЕДВЕДЬКО також запевнив, що всі відомі факти хабарництва в прокуратурі отримали належну оцінку.

«Минулого року було зафіксовано п’ять випадків хабарів з боку наших співробітників — усіх притягнули до відповідальності. Дві справи на стадії завершення — прокурора Фастівського району, двох працівників із Львівської області заарештовано. Свіжий приклад — прокурор Бережанського району Тернопільської області вимагав гроші. Порушено кримінальну справу», — повідомив генпрокурор.