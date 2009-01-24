У Кіровограді реалізували принцип "семеро до рота, один до роботи"?

У Кіровограді на одного платоспроможного пасажира тролейбуса припадає до 7 громадян пільгових категорій.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив директор ТОВ «Елісаветградська транспортна компанія» Олег ПЛОХОВ.

За його словами, вартість проїзду в кіровоградському тролейбусі сьогодні найнижча в Україні – 50 копійок.

«Ми довгий час не піднімали тариф, оскільки вважаємо себе соціально орієнтованим підприємством. Проте реальна собівартість проїзду одного пасажира в тролейбусі коливається від 1,25 до 1,3 грн.», - підкреслив директор.

За словами О.Плохова, компанія вже підготувала документи про підвищення тарифу до 1 грн., рішення прийматиме міськвиконком. «Це об`єктивна ціна, хоча говорити про подорожчання поки рано», - відмітив він.

Керівник ООО «Елісаветградська транспортна компанія» також повідомив, що підприємство щорічно одержує дотацію з державного бюджету на перевезення пільгових категорій пасажирів, але цих коштів не вистачає.

«У 2006 році збитки компанії склали близько 3 млн. грн., в 2007 році – 2 млн. грн. Підсумки за минулий рік ще не підведені, але пасажиропотік тролейбусного парку склав близько 17 млн. людей», - повідомив О.Плохов.