У Москві обиратимуть Патріарха

Сьогодні у Кафедральному соборному храмі Христа Спасителя у Москві відкривається Архієрейський собор Російської Православної Церкви.

Головним завданням собору є висунення трьох кандидатів на Патріарший престол, які будуть розглянуті Помісним собором.

Зараз у списку значаться 145 кандидатів на Патріарший престол. Передбачається, що Архієрейський собор обере таємним голосуванням трьох кандидатів з правлячих архієреїв Московського Патріархату, а також представників Російської Зарубіжної церкви. До запропонованих кандидатур Помісний собор шляхом таємного голосування може додати і свої кандидатури. Вік кандидатів на патріарший престол має бути більше за 40 років, і вони повинні мати вищу богословську освіту.

26 січня делегати Архієрейського собору мають схвалити для подальшого затвердження Помісним Собором порядок денний, програми, регламент Помісного Собору, а також процедури обрання на Помісному Соборі Святійшого Патріарха Московського і всієї Русі.

27 січня відкриється Помісний собор, під час якого оберуть патріарха Московського і всієї Русі.

1 лютого відбудеться божественна літургія з чином інтронізації новообраного предстоятеля.