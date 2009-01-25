Крадіжка автомобіля: власник і викрадач опинилися в реанімації

В аеропорту “Бориспіль” житель Луганська під приводом купівлі заволодів автомобілем “Мазда 3”, яку житель Києва виставив на продаж через мережу Інтернет.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків УМВС України у Київській області, на розміщену об’яву відгукнувся житель Луганська, який запропонував продавцеві зустрітися з ним в аеропорту “Бориспіль”, через який луганчанин начебто прямував до Москви.

Під час огляду автомобіля покупець попросив його власника зупинитися та вмикнути аварійну сигналізацію. Як тільки це було зрроблено, луганчанин дістав пістолет для відстрілу гумових куль і майже впритул зробив постріл в голову водія.

Як зазначили в ЦГЗ, під час боротьби в салоні авто його власник зумів дістати свій такий самий пістолет і впритул 5 разів вистрелити в пасажира. Після чого він вийшов з авто, щоб покликати на допомогу, втім «покупець пересів за кермо і рушив з місця».

Як зауважили в обласній міліції, неподалік Борисполя він не впорався з керуванням, злетів з дороги, авто кілька разів перекинулося, в результаті викрадач отримав численні важкі травми.

Наразі обидва, і власник автомобіля, і викрадач перебувають в одному реанімаційному відділенні Бориспільської райлікарні.

За цим фактом порушено кримінальну справу за ст.289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння траспортним засобом).