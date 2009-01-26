Хто заробляє на коливаннях валютного курсу?

Сьогодні на коливаннях курсу заробляють валютні спекулянти. Так вважає Голова Ради Національного банку України Петро Порошенко.

"Безумовно заробляють валютні спекулянти. І саме тому структура валютної політики Національного банку побудована наступним чином: що право визначення валютного курсу, обсягу валютної інтервенції, право фіксації курсу і ціни, по якій Національний банк буде виходити на ринок, знає одна людина – це Голова Національного банку. І на сьогоднішній день законодавчо ні Рада Національного банку, ні Голова цієї Ради не має права і не потрібно, щоб він мав можливість безпосереднього технічного впливу на курсову позицію", - заявив політик в інтерв`ю Радіо Свобода.

"Ми маємо чітко розуміти, що відхід Національного банку з валютного ринку, різке коливання, обвал через зростання валюти дуже шкідливо відображається на економіці. Але валютний курс – це складова всієї економічної політики. І не може на сьогоднішній день важко хворіти промисловість, важко хворіти економіка, важко хворіти кредитний ринок і банківська система, і це не може не відображатися на валютному курсі", - зазначив Порошенко.