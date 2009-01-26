Долари, куплені восени минулого року краще продати цієї весни. Часопис «Контракти» опублікував прогноз, що буде з курсом долара та національною валютою цього року.

Усі аналітики одностайні у думці, що коливання вартості гривні до американської валюти будуть значними, пише журнал. На чергову девальвацію гривні експерти чекають у другому кварталі цього року. І наголошують, якщо Нацбанк не піде на повідку в уряду, до середини 2009-го гривня може зміцнитися. Вартість євро в Україні корелюватиме з курсом долара: зростатиме долар, міцнішатиме євро.

ICTV