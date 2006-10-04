Янукович та Онопенко обговорили фінансування судової влади

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ та Голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО під час сьогоднішньої зустрічі обговорювалися питання фінансування органів судової влади у 2007 році.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету Міністрів України, зокрема, розглядався хід виконання протоколу за результатами зустрічі глави уряду з колективом Верховного суду України, яка відбулася у вересні. В.ОНОПЕНКО висловився за збільшення обсягів фінансування системи судочинства. Зі свого боку прем’єр-міністр наголосив, що уряд створить відповідні умови для того, щоб судова влада в Україні стала дійсно незалежною. „Не може суддя роками не мати власної квартири і мешкати у гуртожитку”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Під час зустрічі також йшлося про реформу судової системи, зокрема внесення відповідних змін до нині діючого законодавства. В.ЯНУКОВИЧ та В.ОНОПЕНКО домовилися про спільні зусилля стосовно ухвалення цих законодавчих актів Верховною Радою.

Голова Верховного Суду поінформував прем’єр-міністра про надмірне навантаження на суди. За його словами, суди щороку розглядають понад 3 мільйони справ щодо дорожньо-транспортних пригод. Досягнуто домовленості про розробку та внесення змін до чинного законодавства, які дадуть можливість розвантажити суди щодо розгляду справ про дрібні порушення правил дорожнього руху.