Попри попередження про небезпеку жителі Балаклії повертаються у свої домівки (відео)

14:33, 24 березня 2017
Суспільство
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Повертатися до Балаклії небезпечно - попереджають рятувальники. Снаряди лежать просто на дорогах.

Балаклія приходить до тями після катастрофи / Фото УНІАН

Попри попередження люди збирають речі в пунктах евакуації, ловлять попутки на дорозі, повідомляє ТСН.

В центрі міста вишукувалася черга по хліб, адже магазини тривалий час не працювали. Міська влада та ДСНС проводять огляди будинків і рахує збитки. Снаряди лежать просто на дорогах.

Як повідомляв УНІАН, вночі 23 березня у Балаклії на території військового арсеналу Міноборони виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.

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Жертв серед військовослужбовців не було, але осколкове поранення отримала 54-річна жінка, яку госпіталізували. Сьогодні Чечоткін повідомив, що під зруйнованими конструкціями будинку у Балаклії знайдено тіло загиблої жінки.

За даними Міноборони, станом на ранок п’ятниці, 24 березня, інтенсивність вибухів на території військового арсеналу значно зменшилася, розпочато розмінування прилеглої до складу території.

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Теги: #Балаклія