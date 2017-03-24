Попри попередження про небезпеку жителі Балаклії повертаються у свої домівки (відео)

Попри попередження люди збирають речі в пунктах евакуації, ловлять попутки на дорозі, повідомляє ТСН.

В центрі міста вишукувалася черга по хліб, адже магазини тривалий час не працювали. Міська влада та ДСНС проводять огляди будинків і рахує збитки. Снаряди лежать просто на дорогах.

Як повідомляв УНІАН, вночі 23 березня у Балаклії на території військового арсеналу Міноборони виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.

Читайте такожЧечоткін розповів про евакуацію через вибухи в Балаклії: понад 17 тисяч осіб виїхали самостійно

Жертв серед військовослужбовців не було, але осколкове поранення отримала 54-річна жінка, яку госпіталізували. Сьогодні Чечоткін повідомив, що під зруйнованими конструкціями будинку у Балаклії знайдено тіло загиблої жінки.

За даними Міноборони, станом на ранок п’ятниці, 24 березня, інтенсивність вибухів на території військового арсеналу значно зменшилася, розпочато розмінування прилеглої до складу території.