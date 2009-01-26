Київенерго поновила енергопостачання деяким боржникам

Акціонерна компанія “Київенерго” сьогодні поновила енергопостачання деяким закладам, що фінансуються із міського бюджету і були відключенні 22 січня.

Електропостачання поновлено під особисту відповідальність та гарантію Київської міської державної адміністрації заплатити частину коштів до кінця січня, повідомили УНІАН у прес-службі “Київенерго” з посиланням на комерційного директора АК Сергія ЧЕХА.

Він додав, що “із районними бюджетами ми вирішуємо ці питання напряму”.

“На жаль, - констатував С.ЧЕХ, - саме крайні заходи у відношенні до найбільших боржників виявилися дієвими. Тільки після відключення електро- та теплопостачання вони розпочали перерахування коштів та складання графіків погашення заборгованості".

За даними АК "Київенерго", компанія поновила постачання тепла та електроенергії і закладам, які розраховуються за борги.

Наразі борг споживачів за теплову та електричну енергію перед АК "Київенерго" перевищує 1,3 млрд. грн.

Найбільшим боржником за споживання електроенергії залишається "Київводоканал". Загальний борг АК "Київводоканалу" становить понад 438 млн. грн. З них 412, 392 млн. грн. – борг на кінець 2008 року, та ще 26 млн. грн. – за споживання електрики у січні цього року. Через велику суму боргу та неспроможність керівництва компанії вирішувати проблему, АК "Київенерго" офіційним листом попередила керівництво ВАТ АК "Київводоканал" про припинення електропостачання з 10.00 27 січня, нагадали енергетики.

За даними прес-служби "Київенерго", сьогодні, 26 січня, була досягнута домовленість між керівництвом "Київенерго" та "Київводоканалу" про виплату частини заборгованості за споживання електроенергії до 27 січня. “Київ водоканал” до завтрашнього дня обіцяє виплатити частину коштів, а також наразі готує офіційний лист із проханням затвердити графік погашення заборгованості. При цьому можливість позбавлення "Київводоканалу" електрики не виключається, підкреслили в “Київенерго”.

"Наразі зупинилися на тому, що "Київводоканал" у терміновому порядку сплатить 20 млн. грн., що менше ніж вартість місячного споживання електроенергії компанією. За основною частиною боргу "Київенерго" чекає від "Київводоканалу" чіткого графіку сплати боргів та офіційних гарантій виконання своїх зобов’язань", - зазначив С.ЧЕХ.