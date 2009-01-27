Світові ціни на нафту знизилися

... до 45,7-47 доларів за барель

Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 26 січня на провідних нафтових біржах знизилися. Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів найближчого місяця постачання склали: - у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 46,96 (-1,41) дол./бар.; - у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 45,73 (-0,74) дол./бар.

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