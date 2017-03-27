Поліція затримала трьох викрадачів чиновника "Укрзалізниці"

Поліція затримала трьох викрадачів начальника Департаменту енергопостачання «Укрзалізниці» Валерія Людмирського, якого сьогодні звільнили після 8 місяців утримання в заручниках, й перевірятиме їх на предмет зв’язків з ісламістськими угрупованнями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Національної поліції України Сергій Князєв та його заступник, начальник поліції Києва Андрій Крищенко повідомили сьогодні на брифінгу в Києві.

«Ми затримали трьох учасників правопорушення», - сказав Князєв.

Він зазначив, що затримані є «громадянами закавказьких республік РФ, а також середньоазіатських країн».

"Ми вилучили в них вибухівку, велику кількість зброї, що свідчить про радикалізм цієї групи злочинців", - додав Князєв.

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Своєю чергою Крищенко зауважив, що «усі затримані – це молоді люди до 30 років».

«Вони народжені у середньоазіатських республіках колишнього СРСР, закавказьких республіках. Один із них - наш громадянин України. Характерна ознака – наш громадянин прийняв іслам, неодноразово виїжджав до Туреччини, до Близького Сходу. Ця інформація теж буде перевірятися на участь в ісламістських угрупованнях», - зазначив Крищенко.

Він нагадав, що Людмирського було викрадено 18 липня 2016 року під час вечірньої прогулянки з собакою. Під час викрадення злочинці застосували вогнепальну зброю.

«В ході кропіткої роботи, електронного листування зі злочинцями були встановлені їх особи, було за ними встановлено спостереження. Були також отримані фактичні дані, в ході проведення першої частини силової фази їх (викрадачів) було затримано. В ході допитів встановлено місце, де знаходиться ретельно замаскований бункер, обладнаний усім необхідним для довгого проживання. Там був знайдений пан Людмирський», - додав Крищенко.

За словами начальника поліції Києва, в подальшому будуть проводитись слідчі дії щодо встановлення усіх членів організованого злочинного угруповання.

Як повідомляв УНІАН, у Києві ввечері 18 липня 2016 року невідомі викрали начальника Департаменту енергопостачання "Укрзалізниці" Людмирського, коли він біля свого будинку вигулював собаку. Зловмисники застрелили собаку, нейтралізували Людмирського електрошокером і вивезли в невідомому напрямку.

Сьогодні, 27 березня, поліція звільнила Людмирського, якого злочинці утримували в заручниках, вимагаючи 10 млн євро викупу.

Також сьогодні Князєв заявив, що звільнення Людмирського є першою фазою спецоперації, поліція також планує затримати організаторів злочинного угруповання.