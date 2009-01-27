У МЗС вирішили помахати кулаками після газової війни

У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що делегація МЗС була відсторонена від газових переговорів з Російською Федерацією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні прес-клубу МЗС України директор Першого територіального департаменту міністерства Леонід ОСАВОЛЮК.

«Аналіз двосторонніх угод дає підстави зробити деякі висновки. Перший: для ведення переговорів з такими фахівцями з російського боку звичайно потрібні такі ж сильні, не менш кваліфіковані переговірники від нашої держави», - сказав він, додавши, що вони мають бути готові відстоювати інтереси України.

Л.ОСАВОЛЮК також зазначив, що коли від переговорного процесу усувають представників МЗС, треба чекати біди. «Саме в цих переговорах МЗС участі не брав», - сказав він.

Аналізуючи підписані газові контракти, Л.ОСАВОЛЮК зауважив, що паритет між цінами на газ і тарифом на його транзит було дотримано не повністю.

«До тих пір, поки не буде чітка ув’язка ціни на газ для України і тарифу на його транспортування територією України, до тих пір інтереси нашої держави будуть знаходитись в не зовсім захищеному форматі», - сказав він.