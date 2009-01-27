На всіх українських шахтах вводять особливий режим

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці і гірничого нагляду (Держгірпромнагляд) запроваджує особливий режим на всіх українських шахтах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі територіального управління Держгірпромнагляду по Донецькій області, особливий режим вводиться "для запобігання травмуванню працівників вугільної промисловості".

У теруправлінні зазначили, що останнім часом на українських шахтах зросла кількість аварій. Тільки в Донецькій області з початку року сталися три займання метано-повітряної суміші - на шахтах «Дзержинська» (ДП «Дзержинськвугілля»), «Росія» (ДП «Селідовевугілля») і «Преподобного Сергія Радонезького» (ТОВ «Донпромбізнес»). В результаті постраждали 24 гірники.

У теруправлінні також акцентували, що під час перевірок особливу увагу інспектори Держгірпромнашляду приділятимуть дотриманню пило-газового режиму на шахтах, функціонуванню системи управління охороною праці тощо.

У разі виявлення порушень правил безпечного ведення гірничих робіт на шахтах будь-якої форми власності дозвіл Держгірпромнагляду на їх відновлення надаватиметься лише за умови повного усунення порушень, підкреслили в теруправлінні.

Сьогодні ж на шахті «Преподобного Сергія Раденезького» (ТОВ «Донпромбізнес») в м. Кіровське Донецької області в результаті спалаху метано-повітряної суміші одержали опіки чотири гірники.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Територіального управління Держгірпромнагляду по Донецькій області, аварія сталася сьогодні о 2.40. В результаті одержали опіки різних ступенів тяжкості і були госпіталізовані чотири гірники.

За фактом події почала роботу комісія, яка розслідує обставини і причини аварії. Ведення гірничих робіт заборонене по шахті в цілому, зазначили в прес-службі.