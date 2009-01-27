Проти податківців-хабарників порушили 258 кримінальних справ

У 2008 році порушено 258 кримінальних справ проти співробітників податкової служби, викритих у хабарництві. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державній податковій адміністрації України.

В цілому, за даними управління, в 2008 році кількість справ, порушених проти співробітників податкових органів за фактами службових злочинів, збільшилася на 6%, порівняно з 2007 роком (285 проти 241). З них 85% (258 справ) порушені за фактами хабарництва на підставі матеріалів підрозділів ДПАУ по боротьбі з корупцією та інших правоохоронних органів.

У 2008 році підрозділи Державної податкової адміністрації України по боротьбі з корупцією в органах державної податкової служби направили в судові органи 350 протоколів за фактами порушення вимог Закону України «Про боротьбу з корупцією». Ще 94 протоколи було складено іншими правоохоронними органами.

Суди прийняли рішення про притягання до адміністративної відповідальності податківців-хабарників за 264 протоколами, з них 217 – за протоколами, складеними підрозділами ДПАУ, інформує прес-служба. При цьому керівництво ДПАУ добивається припинення державної служби осіб, викритих у хабарництві, підкреслює прес-служба.

Особливої уваги минулого року підрозділами ДПАУ по боротьбі з корупцією в органах державної податкової служби було приділено регіонам, інформує прес-служба. Зокрема, порушено майже вдвічі більше кримінальних справ, ніж у 2007 році (24 проти 13). За результатами розгляду кримінальних справ, порушених регіональними підрозділами ДПАУ по боротьбі з корупцією, обвинувальний вирок винесено 21 податківцю (у 2007 році - 17) у Криму, Волинській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Київській, Миколаївській, Луганській, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Херсонській, Чернівецькій областях і м. Києві.