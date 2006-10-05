Україна може відмовитися від російського газу?

У 2007 році Україна може відмовитися від закупівлі російського газу і цілком переорієнтуватися на газ із Середньої Азії.

Про це пише російська газета "Ведомости".

Видання відзначає, що вперше про те, що у 2007 Україна може обійтися без газу з Росії заявив у вівторок міністр палива Юрій Бойко.

"Ми вже підписали контракти на постачання в Україну узбецького газу в обсязі 7 млрд куб. м у рік, казахського газу — в обсязі 8,5 млрд куб. м у рік і 42 млрд куб. м туркменського газу, тобто, країна одержить газ із трьох середньоазіатських республік", — сказав міністр.

Росії, за словами Бойко, відводиться роль транспортної ланки.

"Рівень нашого стратегічного партнерства передбачає, що Росія робить нам послуги відповідним чином, поставляючи нам середньоазіатський газ вчасно і в повному обсязі", — заявив він.

Співробітник "Нафтогазу України" Костянтин Бородін стверджує, що обсяги постачань газу з Росії у 2007 р. уряд спробує звести на нуль, оскільки російський газ дорожчий за середньоазіатський.

У 2006 р. "Газпром" продає свій газ компанії-посереднику по $230 за 1000 куб. м. RosUkrenErgo змішує його з більш дешевим середньоазіатським і продає Україні по $95 за 1000 куб. м. Туркменія має намір підняти ціну на свій газ з $65 до $100 за 1000 куб. м.

Але навіть у цьому випадку він набагато дешевший за російський, відзначає Бородін.

Україна споживає близько 80 млрд куб. м газу на рік, а добуває 20 млрд куб. м. Із початку року весь імпортний газ у цю країну поставляє RosUkrEnergo. Відповідно до російсько-українських угод від 2006 р. цього року, Rosukrenergo продасть Україні 56 млрд куб. м газу по $95 за 1000 куб. м. З них 17 млрд куб. м — це газ з Росії, уточнив Бородін.

У "Газпромі" від коментарів відмовилися. Експерт Центру економічних і політичних досліджень ім. Разумкова Володимир Саприкін вважає заяву українського міністра "попередньою оцінкою", тому що план постачань газу на наступний рік поки не готовий.

А аналітик "Трійки Діалог" Валерій Нестеров вважає, що Україна зможе цілком забезпечити свої потреби власним газом і постачаннями середньоазіатського газу.

Це найбільш реальний спосіб зберегти ціну в $130 за 1000 куб. м і забезпечити прибутковість операцій RosUkrEnergo, говорить експерт, пишуть "Ведомости".

Українська правда