У Деснянському районі Києва відключено від електроенергії 14 шкіл

У Деснянському районі Києва сьогодні відключено від електроенергії 14 шкіл - СШ № 23, 39, 301, 119, 248, 276, 277, 275, 238, 190, 212, 321, 307, 308.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі київського осередку Блоку Юлії Тимошенко з посиланням на депутатів фракції БЮТ у Деснянській райраді.

«Діти шкіл сидять на уроках у верхньому одязі. Проблема не лише у відключенні тепла, це значить, що школярі не зможуть харчуватися», - наголосила депутат Ірина АЛЄКСЄЄНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 січня, заступник голови КМДА Віталій ЖУРАВСЬКИЙ повідомив журналістам, що Київська міськдержадміністрація «буквально вчора» погасила заборгованість по зарплаті вчителям за грудень і частково за січень, а також уже перерахувала 28 млн. грн. на погашення заборгованості за спожиті енергоносії.

14 січня АК "Київенерго" подала два судових позови до КМДА щодо відшкодування за надані житлово-експлуатаційним організаціям столиці послуги теплозабезпечення.

Позовні заяви на загальну суму 305,3 млн. грн. подані до Господарського суду Києва. Сума боргу утворилася з 2000 року за рахунок різниці між затвердженими тарифами на теплову енергію та фактичною її собівартістю для житлових організацій та інших споживачів.

22 січня «Київенерго» заявило про початок відключення найбільших боржників за теплову та електричну енергію, серед яких і навчальні заклади міста.