Погода на 6-10 жовтня

6 жовтня за прогнозами синоптиків на території України очікується мінлива хмарність. У південних, Донецькій, Луганській області та в Криму - без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 21-26°, у Криму до 29°. На решті території часом пройде дощ, гроза, лише у більшості західних, а вдень і в північних областях переважно без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 15-20°; в Карпатах вночі 4-9°, вдень 7-12°.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

7-8 жовтня у західних областях, Криму, Приазов`ї, а 7 жовтня і в східних областях утримається мінлива хмарність, без істотних опадів. На решті території буде хмарна погода з проясненнями, невеликі дощі, 7 жовтня місцями у центральних областях, а 8 жовтня на півночі Лівобережжя помірні дощі. Температура у Криму, Приазов`ї (7 жовтня і у східних та Дніпропетровській областях) вночі 10-15°, вдень 18-23°; на решті території вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°; в Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°. Вітер північно-східний, 8 жовтня у західній частині південно-східний, 5-10 м/с.

9-10 жовтня - переважно без опадів, лише на Одещині, Закарпатті, в Карпатах, а 10 жовтня і на Прикарпатті пройдуть невеликі дощі. Температура вночі 5-10°, у центральних областях 7-12°, вдень 14-19°; у південній частині вночі 10-15°, вдень 17-22°.

У м.Києві та області 6 жовтня очікується мінлива хмарність. Вночі та вранці часом дощ, місцями гроза, вдень переважно без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі близько 10°, вдень 16-18°; по області вночі 7-12°, вдень 15-20°.

7-8 жовтня буде хмарна погода з проясненнями. Невеликі дощі (8 жовтня місцями). Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°.

9-10 жовтня - без опадів. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 14-19°.