У Херсоні горять цехи бавовняного комбінату

Пожежа почалася близько 18.00

У Херсоні горять цехи ВАТ «Херсонський бавовняний комбінат». Як передає кореспондент УНІАН, пожежа почалася близько 18.00. Площа пожежі з`ясовується. На ліквідації стихії працюють 4 підрозділи МНС. Перекриті навколишні вулиці. За попередніми даними, жертв у результаті пожежі немає, оскільки виробництво в цехах не ведеться.

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