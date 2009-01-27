У Херсоні горять цехи бавовняного комбінату
19:52, 27 січня 2009Суспільство
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Пожежа почалася близько 18.00
У Херсоні горять цехи ВАТ «Херсонський бавовняний комбінат».
Як передає кореспондент УНІАН, пожежа почалася близько 18.00. Площа пожежі з`ясовується.
На ліквідації стихії працюють 4 підрозділи МНС. Перекриті навколишні вулиці.
За попередніми даними, жертв у результаті пожежі немає, оскільки виробництво в цехах не ведеться.
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