У Херсоні горять цехи бавовняного комбінату

19:52, 27 січня 2009
Суспільство
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Пожежа почалася близько 18.00

У Херсоні горять цехи ВАТ «Херсонський бавовняний комбінат».

Як передає кореспондент УНІАН, пожежа почалася близько 18.00. Площа пожежі з`ясовується.

На ліквідації стихії працюють 4 підрозділи МНС. Перекриті навколишні вулиці.

За попередніми даними, жертв у результаті пожежі немає, оскільки виробництво в цехах не ведеться.

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