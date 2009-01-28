Світові ціни на нафту знизилися на 9%

Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 27 січня на провідних нафтових біржах знизилися на 9% на тлі доповіді уряду США про зростання запасів палива в країні та зниження попиту на сировину, повідомляє Reuters.

Ціна березневих ф`ючерсів склала:

- у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 43,73 (-3,23) дол./бар.;

- у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 41,58 (-4,15) дол./бар.