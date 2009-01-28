Світові ціни на нафту знизилися на 9%
00:39, 28 січня 2009Суспільство
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... до 41,6-43,7 доларів за барель
Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 27 січня на провідних нафтових біржах знизилися на 9% на тлі доповіді уряду США про зростання запасів палива в країні та зниження попиту на сировину, повідомляє Reuters.
Ціна березневих ф`ючерсів склала:
- у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 43,73 (-3,23) дол./бар.;
- у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 41,58 (-4,15) дол./бар.
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