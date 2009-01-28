ФДМУ затвердив список приватизації - 2009

Виконуючий обов`язки голови Фонду держмайна України (ФДМУ) Віктор ПЕТРОВ своїм указом затвердив щомісячний план-графік компаній, які планується виставити на продаж у 2009 році.

Текст відповідного указу №101 від 26 січня оприлюднений на офіційному сайті ФДМУ.

Зокрема, в указі наголошується, що передача затверджених актів оцінок пакетів акцій підприємств має бути забезпечена не пізніше за два тижні до дати оголошення конкурсів.

Крім того, має проводитися щоквартальний моніторинг продажу пакетів акцій.

Довідка УНІАН. Відповідно до проекту державного бюджету України на 2009 рік, надходження від приватизації повинні становити 8,6 млрд. грн.