Голова Пенсійного фонду не виключає збільшення пенсійного віку
16:37, 05 жовтня 2006Суспільство
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Якщо пенсіонери працюють, навіщо їм пенсія?
Голова правління Пенсійного фонду Борис ЗАЙЧУК не виключає можливого збільшення пенсійного віку для громадян України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції у четвер.
За словами Б.ЗАЙЧУКА, на сьогодні в Україні налічується 14 млн. пенсіонерів, із них близько 2,4 млн. - працюючі. «У деяких районах чисельність пенсіонерів становить 80-85% працюючих до пенсійного віку, а є сільські райони, де цей показник перевищує 100 відсотків», - зазначив Б.ЗАЙЧУК.
Нагадаємо, на сьогодні, згідно із законодавством, пенсійний вік в Україні визначений: для жінок - 55 років, для чоловіків - 60 років.
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