НКРЕ завтра затвердить граничну ціну газу для промпідприємств

Національна комісія регулювання електроенергетики на своєму черговому засіданні у четвер розгляне питання перегляду тарифів на транспортування природного газу і затвердить граничну ціну газу для промислових підприємств.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі комісії.

Згідно з повідомленням, до порядку денного завтрашнього засідання додатково внесено питання про затвердження тарифів на транспортування природного газу магістральними трубопроводами для ДК “Укратрансгаз”, про затвердження загального тарифу на транспортування природного газу.

Також на завтрашньому засіданні комісія має намір затвердити граничний рівень ціни на природний газ для промислових споживачів та інших суб`єктів господарювання. Окремо планується затвердити розмір граничної ціни для підприємств гірничо-металургійного і хімічного комплексів, внесених до переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 14 жовтня 2008р. (№925).

Крім того, комісія планує затвердити ціни продажу природного газу власного видобутку для газодобувних підприємств, які здійснюють його видобуток на підставі спеціальних дозволів на користування надрами.