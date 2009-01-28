Польський прем'єр сподівається мати роз'яснення особисто від Путіна

Прем’єр-міністр Польщі Дональд ТУСК, який бере участь в Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія), планує завтра, 29 січня, провести зустріч з главою російського уряду Володимиром ПУТІНИМ.

Як повідомляє TVN24, польський прем’єр має намір обговорити зі своїм російським колегою газовий конфлікт між Москвою та Києвом, внаслідок якого майже на три тижні було припинені поставки газу до країн Євросоюзу через Україну.

«Зустріч з прем’єром ПУТІНИМ буде доброю можливістю для розмови про стратегічні відносини, особливо після газової кризи між Росією та Європейським Союзом, а також Польщею», - сказав Д.ТУСК.

Він висловив надію, що В.ПУТІН «пояснить кілька справ, які під час кризи були незрозумілими».

Також на форумі Д.ТУСК планує провести зустріч із Президентом Азербайджану Ільхамом АЛІЄВИМ. Азербайджан вважається одним із головних потенційних постачальників газу для газопроводу Nabucco, який має зменшити залежність Євросоюзу від поставок газу з РФ.

Крім цього, польський прем’єр проведе зустріч з прем’єром Катару (який є третім в світі після Росії та Ірану експортером газу) шейхом Хамадом Бін Сім Бар АЛЬ-ТАНІ, з яким обговорить питання поставок до Польщі скрапленого газу.

Як повідомляв УНІАН, незважаючи на відновлення з 20 січня поставок російського газу через українську газотранспортну систему до ЄС, Польща продовжує неоотримувати 7 млн. кубометрів газу, законтрактованого у швейцарського трейдера RosUkrEnergo, який з листопада 2006 року постачав цей газ через Україну.

28 січня газета «Комерсант» написала, що російський «Газпром» вимагає від польської національної нафтогазової компанії PGNIG уступок щодо ставки на транзит російського газу газопроводом «Ямал-Європа» для додаткових поставок (які мали б покрити нестачу за контрактом з RosUkrEnergo, співвласником якого є «Газпром»).

Довідка УНІАН. Польща щорічно споживає близько 14 млрд. кубометрів газу. При цьому вона імпортує 70% газу, понад 90% якого - з Росії та через російську газотранспортну систему з країн Центральної Азії.

Польський уряд з метою зменшення залежності від поставок російського газу планує збудувати на Балтійському морі газопорт, через який могла б отримувати скраплений газ з країн Близького Сходу, зокрема з Катару.

Крім цього, уряд розглядає план з’єднання польської газопровідної системи з ГТС Данії, що дозволить отримувати газ з Норвегії.

Плани диверсифікації енергоносіїв у Польщі обговорюються довгий час, однак досі не було реалізовано жодного значущого проекту.

Експерти зазначають, що проекти диверсифікації вимагають значних капіталовкладень, а близькосхідний та норвезький газ дорожчий, ніж російський та центральноазійський.

За даними польської газети Dziennik, в 2007 Польща купувала російський газ за ціною близько 400 доларів за тисячу кубометрів.