Мінекономіки визнає низьку ефективність СЕЗ і ТПР

Миколаїв. 5 жовтня. УНІАН. Міністерство економіки України констатує низьку ефективність спеціальних економічних зон (СЕЗ) і територій пріоритетного розвитку (ТПР).

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні у Миколаєві заступник міністра економіки України Людмила МУСІНА.

«По Україні в цілому результати не дуже втішні», - сказала вона, зазначивши, що 3 жовтня Мінекономіки проводило спеціальну нараду по цьому питанню.

Л.МУСІНА зазначила, що, з одного боку, в СЕЗ і ТПР було створено 42 тис. робочих місць, збережено 67 тисяч робочих місць, а обсяги реалізації продукції сягали 20 млрд. грн. щорічно.

Водночас, за словами Л.МУСІНОЇ, в цілому виконання інвестиційних зобов’язань становило 50-60%, а обсяги продукції, реалізованої на внутрішньому ринку на пільгових умовах, сягали 70% всього обсягу реалізації.

Крім того, в СЕЗ і ТПР спостерігався неконтрольоване вивезення м’ясосировини.

Л.МУСІНА зазначила, що від’ємне сальдо надходжень до бюджетів та отриманих пільг в СЕЗ і ТПР сягало 5 млрд. грн.

Заступник міністра повідомила, що міністерство вважає, що в деяких регіонах СЕЗ зіграло позитивну роль, однак законодавство в цілому щодо функціонування СЕЗ і ТПР потребує вдосконалення.

Вона зазначила, що Мінекономіки вже підготувало і розмістило на своєму сайті проект закону, який би врегулював діяльність підприємств у вільних зонах.

Крім того, вона повідомила, що протягом тижня Мінекономіки збиратиме пропозиції від представників СЕЗ і ТПР щодо подальшого їхнього функціонування.