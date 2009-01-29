Нацбанк оформить представникові уряду доступ до банківської таємниці

На сьогоднішньому засіданні Кабінету Міністрів планується розгляд положення про порядок здійснення Національним банком України рефінансування комерційних банків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник голови Національного банку України, в.о. голови Нацбанку Анатолій ШАПОВАЛОВ у середу журналістам.

(У статті 86 Закону «Про Державний бюджет України на 2009 рік» передбачено, що рефінансування комерційних банків здійснюється в порядку, затвердженому Національним банком України разом із Кабінетом Міністрів України – УНІАН.)

За словами А.ШАПОВАЛОВА, проект документа Національний банк направив уряду ще 6 січня 2009 року, а 21 січня він був розглянутий на засіданні Кабміну, де було ухвалено рішення про його доопрацювання.

Завтра на розгляд уряду буде винесено вже узгоджений варіант документа. У ньому, зокрема, буде передбачено, що на тих засіданнях правління Національного банку, на яких розглядатиметься питання про виділення рефінансування, буде присутній представник Кабінету Міністрів. Йому буде оформлено доступ до банківської таємниці, а він, у свою чергу, підпише зобов`язання про нерозголошення.